Трое белорусских миротворцев отправляются в миссию ООН в Ливане

2 августа трое белорусских военнослужащих направятся в Ливан для участия в деятельности по поддержанию международного мира и безопасности в составе миссии Временных сил ООН в Ливане.

Двое из них будут проходить службу в штабе сектора «Запад» на должностях специалистов штаба в составе итальянского контингента миссии.

Третий военнослужащий направляется в рамках плановой замены белорусского врача в составе военного госпиталя миссии.