Трое белорусских миротворцев отправляются в миссию ООН в Ливане

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2 августа трое белорусских военнослужащих направятся в Ливан для участия в деятельности по поддержанию международного мира и безопасности в составе миссии Временных сил ООН в Ливане.

Двое из них будут проходить службу в штабе сектора «Запад» на должностях специалистов штаба в составе итальянского контингента миссии.

Третий военнослужащий направляется в рамках плановой замены белорусского врача в составе военного госпиталя миссии.

31 июля белорусские миротворцы прошли инструктаж под руководством начальника Департамента международного военного сотрудничества Министерства обороны — помощника министра обороны по вопросам международного военного сотрудничества генерал-майора Олега Воинова, сообщает пресс-служба Министерства обороны.
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Тэги: миротворцы Беларусь-Ливан Персона: Олег Воинов

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