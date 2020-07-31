Трое белорусских миротворцев отправляются в миссию ООН в Ливане
2 августа трое белорусских военнослужащих направятся в Ливан для участия в деятельности по поддержанию международного мира и безопасности в составе миссии Временных сил ООН в Ливане.
Двое из них будут проходить службу в штабе сектора «Запад» на должностях специалистов штаба в составе итальянского контингента миссии.
Третий военнослужащий направляется в рамках плановой замены белорусского врача в составе военного госпиталя миссии.
31 июля белорусские миротворцы прошли инструктаж под руководством начальника Департамента международного военного сотрудничества Министерства обороны — помощника министра обороны по вопросам международного военного сотрудничества генерал-майора Олега Воинова,