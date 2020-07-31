A1 сравнял покрытие 4G и 3G по всей Гомельской области

Провайдер телеком-, ИКТ- и контент-услуг A1 и инфраструктурный оператор beCloud с 1 августа расширяют зону покрытия сети 4G в Гомельской области для абонентов A1. Регион станет первым в Беларуси, где она сравняется с зоной покрытия 3G, а доступ к высокоскоростному интернету по технологии LTE появится не только у горожан, но и у жителей сельской местности.

Впервые в Беларуси для расширения зоны 4G-покрытия был задействован новый частотный диапазон 800 МГц, обладающий большим радиусом действия. Так, в новом диапазоне будет включено порядка 400 базовых станций.

До их запуска 97,5% Гомельской области покрывала 3G-сеть А1, а связью 4G можно было воспользоваться только в городах региона. Теперь 96,4% территории — это уже зона покрытия LTE, а значит 99,9% населения области из более чем 2600 населенных пунктов смогут пользоваться услугами 4G-связи.

Кроме того, благодаря наличию связи четвертого поколения абонентам А1 в регионе станет доступна технология VoLTE (Voice over LTE), которая позволяет улучшить качество звонков и транслировать голос в стандарте HD Voice.

Развертывание 4G-сети в Гомельской области проходило в партнерстве А1 и beCloud. Для запуска LTE-сети компания А1 частично предоставила оператору beCloud свою техническую базу: инфраструктуру, насчитывающую более 300 базовых станций, а также транспортную сеть на основе гибридных, радиорелейных и оптоволоконных линий связи.

В 2021 году запуск сети LTE запланирован в Могилевской и Витебской областях. К 2023 году зона покрытия сети 4G для абонентов А1 по всей стране сравняется с существующей на данный момент зоной покрытия 3G-сети А1, обеспечив доступ к высокоскоростному мобильному интернету 4G жителям Беларуси, проживающим на более чем 97% территории страны.

Чтобы убедиться в том, что мобильное устройство и SIM-карта поддерживают технологию 4G, абонентам A1 необходимо проверить в настройках смартфона выбранные параметры сотовой сети — 3G/4G или LTE. Соответствующее обозначение, которое подтверждает возможность пользоваться услугой передачи, появится и на экране устройства.

Готовность своей SIM-карты к 4G абоненты A1 могут проверить с помощью бесплатного USSD-запроса *181#. В ответ оператор отправит SMS с результатом проверки смартфона и SIM-карты. В случае если SIM-карта не поддерживает 4G, ее замена производится бесплатно в любом магазине компании или дилерских центрах.

Там же абоненты компании могут подключить или перейти на новый тарифный план «Без Лимита», предоставляющий своим пользователям неограниченный по скорости и объему доступ в интернет, а также 500 минут звонков во все сети, чтобы в полной мере оценить качество и покрытие 4G-сети в регионе.