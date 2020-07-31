Кремль: безосновательное задержание 33 россиян не укладывается в параметры союзнических отношений
Российская сторона внимательно следит за ситуацией, связанной с задержанием в Беларуси 33 бойцов ЧВК.
В Беларуси их подозревают в планах внести дестабилизацию накануне и в день выборов президента.
По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, пишет
Москва, заметил он, рассчитывает на то, что в самое ближайшее время инцидент будет прояснен со стороны Беларуси, а россияне будут отпущены.
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