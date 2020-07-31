Кремль: безосновательное задержание 33 россиян не укладывается в параметры союзнических отношений

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Российская сторона внимательно следит за ситуацией, связанной с задержанием в Беларуси 33 бойцов ЧВК.

Фото pixabay.com

В Беларуси их подозревают в планах внести дестабилизацию накануне и в день выборов президента.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, пишет gazeta.ru, «безусловно, безосновательное задержание российских граждан, причем 33 граждан, не совсем укладывается в параметры союзнических отношений».

Москва, заметил он, рассчитывает на то, что в самое ближайшее время инцидент будет прояснен со стороны Беларуси, а россияне будут отпущены.

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Тэги: задержание боевиков ЧВК Беларусь-Россия Персона: Дмитрий Песков

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