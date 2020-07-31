Путин провел Совбез из-за задержания в Беларуси бойцов ЧВК
Владимир Путин в пятницу, 31 июля, провел по видеосвязи Совет безопасности.
Как сообщили в пресс-службе Кремля, состоялся обстоятельный разговор об «инциденте с задержанием в Беларуси граждан РФ».
Российское руководство надеется, что уже в скором время в эту ситуацию «будет внесена ясность» и «безосновательно задержанные российские граждане будут освобождены».
Ранее сообщалось, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что «безосновательное задержание российских граждан, причем 33 граждан, не совсем укладывается в параметры союзнических отношений».
Спецслужбы Беларуси утверждают, что задержанные являются боевиками частной военной компании Вагнера и подозревают их в планах внести дестабилизацию накануне и в день выборов президента.
Читайте также:
- Москва сделала жесткое заявление по делу задержания россиян, которых Минск называет боевиками ЧВК Вагнера
- Посол РФ опроверг заявления белорусских спецслужб
- Российский омбудсмен прокомментировала задержание в Беларуси бойцов ЧВК Вагнера
Только самые важные новости в наших каналах в