Путин провел Совбез из-за задержания в Беларуси бойцов ЧВК

Владимир Путин в пятницу, 31 июля, провел по видеосвязи Совет безопасности.

Фото пресс-службы президента РФ

Как сообщили в пресс-службе Кремля, состоялся обстоятельный разговор об «инциденте с задержанием в Беларуси граждан РФ».

Российское руководство надеется, что уже в скором время в эту ситуацию «будет внесена ясность» и «безосновательно задержанные российские граждане будут освобождены».

Ранее сообщалось, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что «безосновательное задержание российских граждан, причем 33 граждан, не совсем укладывается в параметры союзнических отношений».

Спецслужбы Беларуси утверждают, что задержанные являются боевиками частной военной компании Вагнера и подозревают их в планах внести дестабилизацию накануне и в день выборов президента.

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