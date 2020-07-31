Количество подтвержденных случаев COVID-19 в Беларуси превысило 67,8 тысячи

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Количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в Беларуси достигло 67.808 (+143 за последние сутки), скончалось 559 человек (+6), сообщило Министерство здравоохранения в своем телеграм-канале.

Вторые сутки подряд прирост инфицированных снижается. В предыдущие сутки было 147 новых случаев и пять смертей.

Минздрав отмечает, что с начала регистрации в стране COVID-19 выздоровело и выписано 62.444 пациента (за последние сутки 679). Таким образом, излечилось 92% заболевших.

Проведено 1.299.428 тестов на коронавирусную инфекцию, в том числе за прошедшие сутки — 10.842.

Минздрав давно не публикует статистику заболевших по областям и Минску, а также больных, которые находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких, и пациентов, нуждающихся «в особом внимании специалистов в связи с тяжестью заболевания».

Более трех месяцев министерство не проводит пресс-мероприятия на эту тему.

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Сюжет: COVID-19
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Тэги: коронавирус COVID-19

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