Митрополит Павел призвал выбрать президента на избирательных участках, а не на «баррикадах и митингах»
Митрополит Минский и Заславский Павел, патриарший экзарх всея Беларуси, призвал выбрать президента на избирательных участках, а не на «баррикадах и митингах».
«В преддверии выборов главы государства — важного государственного политического события — заметно обострилась общественно-политическая ситуация в стране, — говорится в
Предстоятель БПЦ призвал «не поддаваться провокационным призывам и не вступать на путь насилия, противостояния и нарушения законного правопорядка».
«Каждый человек в нашей стране, достигший зрелого возраста, имеет право сделать свой конституционный свободный выбор, но этим правом следует воспользоваться не на баррикадах и митингах, а на избирательных участках, которые предусмотрены и организованы в соответствии с законодательством Республики Беларусь», — подчеркнул Павел.