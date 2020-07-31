Митрополит Павел призвал выбрать президента на избирательных участках, а не на «баррикадах и митингах»

/ Выборы
Просмотров: 719

Митрополит Минский и Заславский Павел, патриарший экзарх всея Беларуси, призвал выбрать президента на избирательных участках, а не на «баррикадах и митингах».

«В преддверии выборов главы государства — важного государственного политического события — заметно обострилась общественно-политическая ситуация в стране, — говорится в обращении митрополита Павла, опубликованном на сайте БПЦ. — В связи с этим Белорусская православная церковь призывает всех граждан страны, носителей различных взглядов, к согласию, диалогу и взаимному уважению, напоминает о важности сохранения мира, спокойствия и благоразумия».

Предстоятель БПЦ призвал «не поддаваться провокационным призывам и не вступать на путь насилия, противостояния и нарушения законного правопорядка».

«Каждый человек в нашей стране, достигший зрелого возраста, имеет право сделать свой конституционный свободный выбор, но этим правом следует воспользоваться не на баррикадах и митингах, а на избирательных участках, которые предусмотрены и организованы в соответствии с законодательством Республики Беларусь», — подчеркнул Павел.
Оценка: 
Средняя: 1 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: президентские выборы-2020 БПЦ Персона: митрополит Павел

Другие материалы на эту тему:

История с «боевиками Вагнера». Кремль прижимает Лукашенко к стенке или наоборот?

История с «боевиками Вагнера». Кремль прижимает Лукашенко к стенке или наоборот?

«Хватит терпеть». В Минске Светлана Тихановская собрала рекордное число людей

«Хватит терпеть». В Минске Светлана Тихановская собрала рекордное число людей

Шкляров считает Тихановского героем. За что задержали известного политтехнолога

Шкляров считает Тихановского героем. За что задержали известного политтехнолога

История с бойцами ЧВК Вагнера дает белорусским властям повод закрутить гайки

История с бойцами ЧВК Вагнера дает белорусским властям повод закрутить гайки