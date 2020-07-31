Митрополит Павел призвал выбрать президента на избирательных участках, а не на «баррикадах и митингах»

Митрополит Минский и Заславский Павел, патриарший экзарх всея Беларуси, призвал выбрать президента на избирательных участках, а не на «баррикадах и митингах».

«В преддверии выборов главы государства — важного государственного политического события — заметно обострилась общественно-политическая ситуация в стране, — говорится в обращении митрополита Павла, опубликованном на сайте БПЦ. — В связи с этим Белорусская православная церковь призывает всех граждан страны, носителей различных взглядов, к согласию, диалогу и взаимному уважению, напоминает о важности сохранения мира, спокойствия и благоразумия».

Предстоятель БПЦ призвал «не поддаваться провокационным призывам и не вступать на путь насилия, противостояния и нарушения законного правопорядка».

«Каждый человек в нашей стране, достигший зрелого возраста, имеет право сделать свой конституционный свободный выбор, но этим правом следует воспользоваться не на баррикадах и митингах, а на избирательных участках, которые предусмотрены и организованы в соответствии с законодательством Республики Беларусь», — подчеркнул Павел.