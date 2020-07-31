Сегодня сотрудники посольства РФ встретятся с задержанными «вагнеровцами»

«Мы не можем себе позволить, чтобы ситуация с ЧВК, которая должна разрешиться, полагаю, самым быстрым образом и российские граждане должны быть освобождены, отразилась на союзнических отношениях», — заявил журналистам 31 июля в Минске посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев.

«Мы должны делать всё, чтобы не допускать подобного рода события впредь, — сказал глава дипмиссии РФ. — Нужно слышать друг друга, предупреждать друг друга. Жизнь настолько богата, что может подбрасывать любые обстоятельства, которые мы обязаны совместно анализировать и даже предвосхищать, поддерживая уникальный последовательный характер отношений. И допускать угрозы этим отношениям никто права не имеет».

По информации Мезенцева, в ближайшее время консульские сотрудники посольства встретятся с задержанными российскими гражданами. «Полагаем, что в ближайшие час-два такая встреча состоится», — сказал посол, сообщает БелаПАН .

31 июля президент России Владимир Путин обсудил с Советом безопасности РФ задержание группы россиян в Беларуси.

«Состоялся обстоятельный разговор об инциденте с задержанием российских граждан в Беларуси, — говорится в сообщении пресс-службы Кремля. — Выражена надежда на то, что уже в ближайшее время в эту ситуацию будет внесена ясность и безосновательно задержанные российские граждане будут освобождены».