Россия фактически закрыла границу с Беларусью на трассе М1

Российские пограничники объяснили причину многокилометровых очередей на границе с Беларусью.

Источник: facebook.com/yury.voskresensky

В соцсетях пишут, что сейчас российские пограничники проверяют документы в том числе у водителей, которые едут в Беларусь. Если документов нет, то с территории России их не выпускают.

«Мы проверяем установочные данные людей, может это и вызвало определенные очереди», — сообщили в погрануправлении ФСБ России по Смоленской области.

С белорусской стороны границы никакого усиления контроля нет, несмотря на прозвучавшие вчера заявления секретаря Совбеза Андрея Равкова о лагерях боевиков на Псковщине.

Россия ввела усиленный контроль на границе, после того как 29 июля в Беларуси задержали 33 боевиков российской частной военной компании. 30 июля посол России объяснил их присутствие в Беларуси тем, что они направлялись через Минск в Стамбул, но по неясным пока причинам опоздали на рейс.