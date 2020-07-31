Шакутин: хорошо, что не был объявлен карантин — экспорт «Амкодора» вырос почти на 60%

Несмотря на пандемию коронавируса, экспорт холдинга «Амкодор» в первом полугодии вырос почти на 60%, сообщил журналистам 31 июля на открытии научно-технического центра холдинга в Минске председатель совета директоров ОАО «Амкодор» Александр Шакутин.

«Хорошо, что не был объявлен карантин, — заявил он. — Обстановка сегодня стабильная, народ спокойно ходит как на работу, так и по улицам. Я не думаю, что эта эпидемия была страшная, это не страшнее любого гриппа, который у нас был. А то, что СOVID-19 нам не помог и не помешал… Мы работали в обычном режиме, страна работала в обычном режиме, экономика работала как обычно. То, что на внешних рынках отразилось, — это да. Многие рынки закрыты, сложно обеспечить коммуникации, отразилось на возможности продвижения нашей новой продукции. Но, несмотря на это, мы экспорт увеличили. Это дали новые продукты, которые появились в линейке и модельном ряду».

«Секретов у нас нет, просто идет целенаправленная работа в течение нескольких последних лет по диверсификации рынков сбыта, по диверсификации линейки продуктов, которые мы выпускаем», — подчеркнул Шакутин.

По его словам, сейчас сложно получать комплектующие извне, поэтому холдинг начал выпускать их сам. Доля собственных комплектующих составляет в среднем 70%.

Кроме того, предприятие открывает производства в других странах. Как пример он назвал завод рядом с Вильнюсом в Литве.

«Мы сегодня также вкладываем в этот завод. С этого завода продукция начала поступать во Францию, Германию, Польшу, Латвию, Литву. Мы расширяем модельный ряд на этом производстве и планируем дополнительные инвестиции в этот проект», — сказал Шакутин.

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Он сообщил, что в создание опытно-экспериментального завода как части научно-экспериментального центра в 2020 году было инвестировано 5,2 млн долларов.

«В этом центре мы занимаемся как созданием и производством машин, так и научными разработками, которые имеют практическое значение в производстве», — отметил руководитель холдинга, сообщает БелаПАН.

Фото Сергея Сацюка