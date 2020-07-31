Макей рассказал главе МИД Украины Кулебе о подходах по обеспечению стабильности внутриполитической ситуации в Беларуси

Состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, сообщает пресс-служба белорусского МИД.

В ходе беседы обсуждены вопросы развития двустороннего сотрудничества, график официальных мероприятий на текущий год, а также ход подготовки к проведению 8—9 октября в Гродно третьего Форума регионов Беларуси и Украины.

«Доведены подходы белорусской стороны по обеспечению стабильности внутриполитической ситуации в Республике Беларусь и усилению контроля за пересечением иностранными гражданами государственной границы», — говорится в сообщении.

В ходе беседы Кулеба проинформировал об итогах встречи министров иностранных дел Польши, Литвы и Украины в Люблине (создании так называемого «Люблинского треугольника»), а также целях и задачах данного образования.

Ранее 31 июля глава МИД Украины сообщил, что Беларусь передала Украине список задержанных россиян для проверки их причастности к преступлениям и военным действиям на украинской территории.

«Список задержанных Беларусью граждан мы получили, и МИД Беларуси обратился к нам с просьбой передать указанный документ компетентным органам Украины для проверки на предмет совершения этими лицами преступлений в нашем государстве и участия в военных действиях, — передает слова Кулебы информагентство Укрінформ. — Я хочу подчеркнуть, что здесь вопрос не только в том, сколько там украинцев и кто они, а вопрос шире. Также действительно очень важно установить, кто из этого списка участвовал в вооруженных действиях на стороне оккупационных сил, незаконных вооруженных формирований и, собственно говоря, причастны ли они к совершению тех или иных преступлений».

Кулеба заявил, что пока не может ответить, сколько задержанных являются гражданами Украины. По его словам, компетентные органы Украины «уже активно работают по этим вопросам» и дальнейшие шаги «не заставят себя ждать».

«Со своей стороны я хочу подчеркнуть, что Украина всегда поддерживала Беларусь, всегда была ее надежным соседом. И мы поддерживаем независимость, суверенитет и стабильность в этой дружественной для нас стране», — сказал он.

О задержании в ночь на 29 июля под Минском 32 боевиков иностранной частной военной компании (ЧВК) сообщили в тот же день белорусские государственные СМИ. Позднее появилось уточнение, что речь идет о т.н. российской ЧВК Вагнера, кроме того, на юге страны задержан еще один человек.

Украина намерена просить об экстрадиции задержанных, заявляя об их участии в боевых действиях в Донбассе на стороне сепаратистов.