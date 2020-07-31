Филарет призвал белорусов помнить, что «брат не должен поднимать руку на брата»

В преддверии президентских выборов митрополит Филарет, почетный патриарший экзарх всея Беларуси, призвал граждан страны «сохранить мир и согласие на родной земле». Об этом говорится в его обращении, опубликованном на сайте Белорусского экзархата Русской православной церкви (БПЦ).

«В эти дни, когда решаются судьбы нашей Родины, обращаюсь к вам со словами любви и надежды, — написал он. — Мир — это великая ценность, и нашему народу он в свое время дался очень большой ценой. Белорусы пришли к миру тернистым путем мужества и подвига. И сейчас наш общий долг — сохранить мир и согласие на родной земле».

«Призываю каждого из вас к сугубой ответственности перед Богом и потомками. Помните, что мы — одна семья и что брат не должен поднимать руку на брата. Независимо от ваших взглядов и предпочтений — соблюдайте закон, слушайте голос своей совести, будьте людьми. Да умудрит нас Господь сделать правильный выбор!» — призвал митрополит Филарет.

Чуть ранее сайт БПЦ опубликовал обращение митрополита Минского и Заславского Павла, патриаршего экзарха всея Беларуси, в котором он обратил внимание на то, что в преддверии выборов «заметно обострилась общественно-политическая ситуация в стране».

«В связи с этим Белорусская православная церковь призывает всех граждан страны, носителей различных взглядов, к согласию, диалогу и взаимному уважению, напоминает о важности сохранения мира, спокойствия и благоразумия», — отметил православный иерарх.