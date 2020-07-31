Суд вынес приговор по убийству женщины, конечности которой нашли в Свислочи

Минский городской суд 31 июля вынес приговор 27-летнему гражданину Туркменистана, который в Минске задушил свою знакомую, после чего расчленил ее тело. Об этом сообщает пресс-служба суда.

«Он же признан невиновным в изнасиловании, в иных действиях сексуального характера, совершенных вопреки воле потерпевшей с применением насилия, лицом, ранее совершившим изнасилование, и оправдан за отсутствием в деянии составов преступлений», — говорится в сообщении суда.

Мужчину приговорили к 14 годам исправительной колонии в условиях усиленного режима. Также суд постановил выплатить моральную компенсацию трем потерпевшим (60 тысяч рублей, 100 тысяч рублей и 60 тысяч рублей).

Сотрудники коммунальных служб во время проведения очистных работ в Свислочи 2 января нашли спортивную сумку, в которой находились женские конечности. Спустя несколько дней в милицию обратился мужчина и рассказал, что его 37-летняя сестра давно не выходит на связь. В квартире женщины следственно-оперативная группа нашла ее труп с повреждениями, которые указывали на связь с найденными останками женских конечностей в сумке в Свислочи. СК завершил расследование 11 июня.