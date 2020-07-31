Архиепископ Кондрусевич призвал граждан выбирать президента разумом, а не эмоциями

Митрополит Минско-Могилевский архиепископ Тадеуш Кондрусевич, председатель Конференции католических епископов Беларуси (ККЕБ), призвал граждан выбирать президента разумом, а не эмоциями. Об этом говорится в его обращении, опубликованном на портале Римско-католического костела в Беларуси.

«С каждым днем мы приближаемся к выборам президента нашего государства, — напомнил он. — Текущая избирательная кампания проходит в сложной социально-политической ситуации. Естественно, перед выборами встает вопрос: за кого голосовать?»

Архиепископ Кондрусевич отметил, что костел «не отождествляется ни с какой политической силой» и в соответствии с белорусским законодательством «не выполняет политических функций, а служит всем людям и поэтому не может высказываться за того или иного кандидата». Вместе с тем социальное учение костела говорит, что «участие в выборах является проявлением ответственности и зрелости в построении будущего страны».

Это будущее, по словам председателя ККЕБ, «зависит от нас, и сегодня мы его выбираем». «При этом выбор должен осуществляться не под влиянием эмоций, но быть плодом постоянного раздумья, согласного с совестью и соответствующим распознаванием, как говорит папа Франциск», — подчеркнул он.

Для этого, уверен католический иерарх, необходимо «не только внимательно изучить программы кандидатов с политической, экономической и социальной точек зрения», но также «принять во внимание их отношение к социальному учению костела и общечеловеческим ценностям, а также моральным принципам, которые неизменны и поэтому не подлежат обсуждению и изменению».

Кондрусевич советует прежде всего обратить внимание на то, как кандидаты относятся к «поддержке института семьи, уважения к ней как единому и неразрывному союзу мужчины и женщины с целью совместной жизни, рождения и воспитания потомства; защите Божьего дара жизни от зачатия до естественной смерти; свободе вероисповедания; заботе о социальной справедливости; недопустимости аморальной деятельности».

По его словам, пандемия коронавируса стала импульсом к лучшему осмыслению других «эпидемий», «которых немало в нашем обществе». «Сегодня с эпидемиями можно сравнить экономический кризис, социальную и политическую нестабильность, греховную жизнь и другие нездоровые проявления. Все они взаимосвязаны, влияют друг на друга и в итоге сказываются на всем обществе, что ведет к напряженности в нем», — считает глава ККЕБ.

«Может ли наша синеокая Беларусь быть единой семьей, в которой все любят и уважают друг друга? — задался вопросом архиепископ Кондрусевич. — Можем ли мы, сыновья и дочери одной Матери-Родины, видеть друг в друге своих братьев и сестер? Способны ли мы достичь таких желанных единства и согласия в нашем обществе?»

«Рецепт этого находится в золотом этическом правиле религиозных и философских учений Запада и Востока, которое лежит в основе всех мировых религий: "Не делай другим того, чего не желаешь себе, и поступай с другими так, как хотел бы, чтобы поступали с тобой"», — добавил он.

Католический иерарх считает, что «во имя счастливого и мирного будущего Беларуси предвыборная кампания и сами выборы должны происходить в духе взаимоуважения к оппонентам со свободным волеизъявлением народа для общего блага нашего общества».