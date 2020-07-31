В Минске задержали активиста оппозиции Евгения Афнагеля

Задержан известный активист оппозиции Евгений Афнагель, сообщила кампания «Европейская Беларусь», координатором которой он является.

«В данный момент активист находится в ЦИП на Окрестина. Предположительно он отбывает 15-суточный арест за пикет по сбору подписей за альтернативных кандидатов, который проходил на Комаровском рынке. При каких обстоятельствах и где Евгений Афнагель был задержан, неизвестно», — говорится в сообщении.

Правозащитный сайт spring96.org отмечает, что в Орше, Новополоцке и других городах задерживают активистов для отбывания административного ареста на основании ранее вынесенных судебных решений.

В частности, для отбывания 15-суточного ареста задержан администратор телеграм-канала «Орша для жизни» Александр Андреев. Прямо с работы («Нафтан») забрали Артура Синегу, который должен отбыть 14 суток ареста.

Кроме того, в Слуцке сегодня во второй половине дня задержаны волонтеры сообщества «Страна для жизни» Артем Шилович, Сергей Анисейко и Владимир Якубович, которые раздавали памятку инициативы по наблюдению за выборами «Честные люди».

По данным spring96.org, с начала нынешней кампании по выборам президента 204 человека получили в общей сложности 2907 суток ареста, 367 оштрафовано на сумму почти 285 тыс. рублей. Известно как минимум о 1277 случаях произвольного задержания граждан.