Госпогранкомитет не усиливал контроль границы с Россией

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Государственный пограничный комитет Республики Беларусь продолжает отслеживать обстановку, складывающуюся на белорусско-российском участке границы.

Дежурная служба фиксирует многочисленнные обращения лиц и грузоперевозчиков с жалобами на протяженные очереди при пересечении внутренней границы с РФ.

По данным пресс-службы ГПК, со стороны Беларуси никаких препятствий нормальному функционированию этого участка границы нет и с работой белорусских пограничников имеющиеся трудности не связаны. Республика Беларусь свои границы ни от кого не закрывала и не закрывает.
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Тэги: Беларусь-Россия Госпогранкомитет

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