Госпогранкомитет не усиливал контроль границы с Россией

Государственный пограничный комитет Республики Беларусь продолжает отслеживать обстановку, складывающуюся на белорусско-российском участке границы.

Дежурная служба фиксирует многочисленнные обращения лиц и грузоперевозчиков с жалобами на протяженные очереди при пересечении внутренней границы с РФ.

По данным пресс-службы ГПК, со стороны Беларуси никаких препятствий нормальному функционированию этого участка границы нет и с работой белорусских пограничников имеющиеся трудности не связаны. Республика Беларусь свои границы ни от кого не закрывала и не закрывает.