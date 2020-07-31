Власти Гомеля опровергают информацию о запрете размещения на билбордах агитации за Тихановскую

Представители Гомельского облисполкома, а также управления торговли не запрещали предприятию «Гомельоблреклама» размещать на билбордах агитационные материалы за кандидата в президенты Светлану Тихановскую.

«Представители "Гомельоблрекламы" не обращались в облисполком, и облисполком не давал запрета на размещение агитации на билбордах. У нас нет таких полномочий — вмешиваться», — сообщила БелаПАН пресс-секретарь облисполкома Ольга Рябикова.

Предприятие «Гомельоблреклама» сообщило БелаПАН, что «договор на размещение штабом С.Тихановской не заключался». «Руководитель не мог отказаться от выполнения заключенного договора, так как это влечет наступление ответственности в соответствии с гражданским законодательством», — пояснил директор предприятия Максим Павлюков.

Ранее пресс-служба штаба Тихановской сообщила об отказе предприятия «Гомельоблреклама» разместить рекламные плакаты на семи билбордах в Гомельской области, несмотря на заключенный 30 июля договор.

«31 июля директор компании позвонил и извинился, что не может выполнить договор, поскольку Гомельский облисполком запретил это делать, мотивируя тем, что ему срочно потребовалось разместить семь плакатов социальной рекламы. Согласно действующему законодательству кандидат не обязан согласовывать агитационные материалы. Препятствия со стороны органов исполнительной власти — это грубейшее нарушение избирательного законодательства и прав граждан на получение информации о кандидате», — говорилось в сообщении пресс-службы штаба Тихановской.

Пресс-служба прикрепила к сообщению аудиофайл — переговоры представителя штаба с Максимом Павлюковым. Директор «Гомельоблрекламы» объясняет, что у него «все социалкой занято». «Билборды в моей собственности, а рекламное пространство — это города. Это не исключительно мое решение. Меня вызвали и поставили перед фактом, что будет размещена социалка», — сказал Павлюков.

После переговоров с облисполкомом и претензии со стороны «Гомельоблрекламы» пресс-служба штаба Светланы Тихановской предоставила БелаПАН фотографию договора на размещение рекламы № 182/7а. Там написано, что рекламораспространитель («Гомельоблреклама». — ред.) обязуется «разместить на собственных средствах наружной рекламы рекламу рекламодателя, а рекламодатель обязуется вносить плату за размещение рекламы». Договор подписан Светланой Тихановской. «Они согласились, подготовили договор, дали нам его, и Светлана подписала», — заявили в пресс-службе штаба.

В то же время на договоре не стоит подпись представителя предприятия.