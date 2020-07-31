В Молодечно и Лиде задержали шесть журналистов «Белсата»

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В Лиде во время прямой трансляции агитационного митинга кандидата в президенты Светланы Тихановской вечером 31 июля задержаны журналисты телеканала «Белсат» Галина Абакунчик и Владимир Лунев. Они доставлены в местный РОВД, сообщил телеканал.

Ранее сегодня были задержаны корреспонденты «Белсата» Дмитрий Мицкевич и Денис Дзюба, которые транслировали митинг Тихановской в Молодечно (Минская область). При этом, по информации канала, была сломана камера.

Кроме того, в Молодечно задержали журналистов «Белсата» Алеся Силича и Марию Арцыбашеву. На Силича составлен протокол за бело-красно-белую наклейку на автомобиле по статье 18.12 КоАП (нарушение правил эксплуатации транспортного средства). Его оштрафовали на пять базовых величин (135 рублей). Затем Силича и Арцыбашеву отпустили, сообщила Белорусская ассоциация журналистов.
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Тэги: задержания журналистов Белсат Персона: Дмитрий Мицкевич Денис Дзюба Алесь Силич Мария Арцыбашева Галина Абакунчик Владимир Лунев Город: Лида

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