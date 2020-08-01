Что произошло с рублем

На 15,93% (с 2,1036 до 2,4386) увеличился официальный курс доллара к белорусскому рублю в январе-июле 2020 года.

Это третий показатель на территории бывшего СССР, свидетельствует проведенный БелаПАН сравнительный анализ котировок центробанков на 31 декабря 2019 года и 31 июля 2020 года.

По итогам января курс американской валюты увеличился на 1,62% (седьмое место), января-февраля — на 6,44% (второе), первого квартала — на 23,71% (второе), января-апреля — на 15,81% (второе), января-мая — на 14,57% (первое), полугодия — на 14,13% (первое).

Впереди Россия с ростом курса доллара на 18,51% (с 61,9057 до 73,3633 рубля) и Украина — на 16,91% (с 23,6862 до 27,6913 гривны). В первой пятерке также Кыргызстан — 10,21% (с 69,6439 до 76,7553 сома) и Казахстан — 9,66% (с 381,18 до 418 тенге).

Далее следуют: Узбекистан — 7,36% (с 9.507,56 до 10.207,69 сума), Грузия — 7,12% (с 2,8677 до 3,0719 лари), Таджикистан — 6,44% (с 9,6872 до 10,311 сомони) и Армения — 1,17% (с 479,70 до 485,33 драма). В Азербайджане и Туркменистане официальный курс доллара не изменился (1,7 и 3,5 маната соответственно). Американская валюта подешевела в Молдове — на 2,60% (с 17,2093 до 16,7621 лея), Латвии, Литве и Эстонии — на 5,19% (с 0,8902 до 0,844 евро).

За июль доллар в Беларуси подорожал на 1,57% — это четвертый показатель после России (4,88%), Украины (3,74%) и Казахстана (3,51%). В Кыргызстане курс доллара вырос на 1,01%, в Армении — на 0,62%, Грузии — на 0,55%, Узбекистане — на 0,34%, Таджикистане — на 0,03%, в Азербайджане и Туркменистане — не изменился. Снижение официальной котировки американской валюты отмечено в Молдове (на 2,70%), Латвии, Литве и Эстонии (на 5,49%).

В самопровозглашенном Приднестровье, которое имеет собственную финансовую систему, курс в январе—июле не изменился (16,1 рубля).

За семь месяцев 2019 года официальный курс доллара в Беларуси снизился на 5,79% (третье место на территории бывшего СССР), по итогам года — на 2,60% (также третье). В 2018 году Беларусь заняла третье место по росту официального курса доллара к национальной валюте (на 9,48%), в 2017-м — четвертое (на 0,73%), в 2016-м — шестое (на 5,47%), в 2015-м и 2014-м — третье (соответственно на 56,70 и 24,61%), в 2013-м — второе (на 10,97%), в 2012-м — четвертое (на 2,63%), в 2011-м — первое (на 178,33%), в 2010-м — седьмое (на 4,79%), в 2009-м — первое (на 30,14%), в 2008-м — девятое (на 2,33%).

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