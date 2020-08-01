Стефанович: спецслужбы используют историю с боевиками ЧВК для создания атмосферы страха в обществе и усиления репрессий

Единственные предпринятые меры в связи с проникновением боевиков в Беларусь, которые мы видим, это усиление мер безопасности при проведении митингов и возбуждение новых уголовных дел против Статкевича и Тихановского.

Такое мнение высказал правозащитник Валентин Стефанович.

«Никаких других мероприятий в связи с такой, как нам говорят, серьезной ситуацией мы пока не видим, — приводит spring96.org его слова. — Нота протеста российскому послу не предъявлена, никаких специальных мер безопасности с участием воинских подразделений нет».

Исходя из этого, делает вывод правозащитник, можно сделать заключение, что «мы имеем дело с очередными фантазиями белорусских спецслужб, направленными исключительно на одну цель — на создание атмосферы страха в обществе и усиление репрессий против мирных граждан накануне выборов и возможных акций протеста в поствыборный период».

Кроме того, по его словам, это «хороший повод» открыть новое дело против политзаключенных - на этот раз о подготовке массовых беспорядков».

Стефанович напомнил, что власти неоднократно ранее использовали подобные темы во время прошлых президентских кампаний и значимых общественных событий, когда протестная активность в обществе была довольно высокой.

«В 2006 году во время президентских выборов по телевидению нам демонстрировали боевика, которого якобы задержали в Беларуси и который якобы проходил обучение на Кавказе. В 2010 году нам показывали кадры из гаража на окраине Минска, где якобы было спрятано оружие, арматура и еще многое, что также планировали использовать боевики для дестабилизации ситуации. Но во всех этих случаях мы не увидели продолжения этих «чудесных историй», например, о привлечении кого-либо к ответственности. Также в 2017 году, когда проходили протесты против декрета о тунеядцах, появилось дело «Белого легиона», фигурантов которого обвиняли в создании незаконного вооруженного формирования, но закончилось оно ничем», — заметил он.

Стефанович подчеркнул, что новые дела против Тихановского и Статкевича и других политзаключенных воспринимаются правозащитниками исключительно как давление на кандидата в президенты Светлану Тихановскую с целью повлиять на ее дальнейшее участие в избирательной кампании.

Спецслужбы Беларуси утверждают, что задержанные являются боевиками частной военной компании Вагнера и подозревают их в планах по дестабилизации ситуации в стране накануне и в день выборов президента.

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