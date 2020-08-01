В пятерке стран с наибольшим числом смертей от COVID-19 произошли изменения

Университет Джонса Хопкинса, чьи специалисты отслеживают ситуацию с коронавирусом нового типа по всему миру, сообщили данные на утро 1 августа.

Так, уже заболело COVID-19 17 591 968 человек. «Лидерами» среди стран являются:

США — 4 562 038; Бразилия — 2 662 485; Индия — 1 695 988; Россия — 838 461; ЮАР — 493 183.

На утро недуг уже унес 679 439 жизней. В пятерке стран, наиболее пострадавших от коронавируса, произошли изменения:

США — 153 314; Бразилия — 92 475; Мексика — 46 688; Великобритания — 46 204; Индия — 36 511.

Как видим, долгое время находившуюся на пятом месте Италию сменила Индия.

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