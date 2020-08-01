В пятерке стран с наибольшим числом смертей от COVID-19 произошли изменения
Университет Джонса Хопкинса, чьи специалисты отслеживают ситуацию с коронавирусом нового типа по всему миру, сообщили данные на утро 1 августа.
Так, уже заболело COVID-19 17 591 968 человек. «Лидерами» среди стран являются:
- США — 4 562 038;
- Бразилия — 2 662 485;
- Индия — 1 695 988;
- Россия — 838 461;
- ЮАР — 493 183.
На утро недуг уже унес 679 439 жизней. В пятерке стран, наиболее пострадавших от коронавируса, произошли изменения:
- США — 153 314;
- Бразилия — 92 475;
- Мексика — 46 688;
- Великобритания — 46 204;
- Индия — 36 511.
Как видим, долгое время находившуюся на пятом месте Италию сменила Индия.
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