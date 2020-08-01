В пятерке стран с наибольшим числом смертей от COVID-19 произошли изменения

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Университет Джонса Хопкинса, чьи специалисты отслеживают ситуацию с коронавирусом нового типа по всему миру, сообщили данные на утро 1 августа.

Так, уже заболело COVID-19 17 591 968 человек. «Лидерами» среди стран являются:

  1. США — 4 562 038;
  2. Бразилия — 2 662 485;
  3. Индия — 1 695 988;
  4. Россия — 838 461;
  5. ЮАР — 493 183.

На утро недуг уже унес 679 439 жизней. В пятерке стран, наиболее пострадавших от коронавируса, произошли изменения:

  1. США — 153 314;
  2. Бразилия — 92 475;
  3. Мексика — 46 688;
  4. Великобритания — 46 204;
  5. Индия — 36 511.

Как видим, долгое время находившуюся на пятом месте Италию сменила Индия.

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Сюжет: COVID-19
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Тэги: коронавирус COVID-19

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