Украина намерена требовать выдачи 28 из 33 задержанных в Беларуси «вагнеровцев»

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Украина намерена требовать выдачи 28 из 33 задержанных в Беларуси граждан, которые прибыли с территории России, сообщил Офис генерального прокурора страны.

Фото pixabay.com

Офис «проинформировал компетентные органы Беларуси о намерении требовать экстрадиции задержанных на ее территории участников вооруженного конфликта на востоке Украины», отмечается в релизе.

На основании Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях в гражданских, семейных и уголовных делах (подписана в 1993 году странами СНГ) офис обратился в Генеральную прокуратуру Беларуси с запросом о «временном аресте лиц, которые 29 июля были задержаны правоохранительными органами этого государства».

28 лицам, девять из которых Украина считает своими гражданами, объявлено подозрение «по факту участия в террористической организации» (ст. 258-3 УК Украины).

О задержании в ночь на 29 июля под Минском 32 боевиков иностранной частной военной компании (ЧВК) сообщили белорусские государственные СМИ. Позднее появилось уточнение, что речь идет о т.н. российской частной военной компании Вагнера, кроме того, на юге страны был задержан еще один человек, напоминает БелаПАН.

 

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Тэги: задержание боевиков ЧВК Беларусь-Украина

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