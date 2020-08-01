В местах лишения свободы возобновляются краткосрочные свидания

С августа возобновляются краткосрочные свидания в учреждениях пенитенциарной системы, сообщила официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.

Запрет на свидания в местах лишения свободы был введен 16 марта этого года, напоминает БелаПАН .

«С 1 августа 2020 года возобновляется предоставление краткосрочных свиданий в подразделениях уголовно-исполнительной системы и лечебно-трудовых профилакториях. Такое решение принято исходя из санитарно-эпидемиологической ситуации в учреждениях пенитенциарной системы», — отметила она.

«Вместе с тем соблюдение всех необходимых профилактических мероприятий сохраняется, — подчеркнула официальный представитель МВД. — Так, обязательным условием для посетителей, прибывающих на краткосрочные свидания, будет использование медицинских (защитных) масок. Пропуск лиц с повышенной температурой тела и явными симптомами респираторного заболевания, а также граждан, отказавшихся от измерения температуры, по-прежнему будет запрещен».

Ольга Чемоданова отметила, что на сегодняшний день санитарно-эпидемиологическая ситуация в учреждениях пенитенциарной системы «стабильна и находится под постоянным контролем».