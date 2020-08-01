В Оршанском районе мужчина, спасаясь от пожара, выпрыгнул из окна
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Житель агрогородка Зубревичи был доставлен этой ночью в Оршанскую городскую больницу с ожогами и переломом.
Мужчина 1963 года рождения выпрыгнул из окна своей квартиры на втором этаже, спасаясь от пожара.
Сообщение спасателям поступило в 00:10. Пожарные ликвидировали возгорание.
Огнем повреждено имущество, закопчены стены и потолок в квартире. Причина происшествия устанавливается. Рассматриваемая версия — неосторожное обращение с огнем при курении хозяина квартиры,