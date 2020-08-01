Маргарита Левчук и трио Константина Горячего выступят с совместной программой в Riviera Country Club

Оперная звезда Маргарита Левчук и джазовый пианист Константин Горячий выступят 5 августа с совместной программой «Re:Jazz». Концерт пройдет на открытом воздухе в ресторанно-гостиничном комплексе Riviera Country Club.

Прозвучат арии из опер Джорджа Гершвина, Джакомо Пуччини и Джузеппе Верди в классическом исполнении Маргариты Левчук под аккомпанемент джаз-бэнда.

Также прозвучит музыка Леонарда Бернстайна, классические джазовые стандарты Эдди Кули, Ирвинга Берлина, Ричарда Роджерса и Гарольда Арлена, джаз-каверы песен Норы Джонс и Дэниэла Сизара и авторская музыка Константина Горячего.

Легендарные, необыкновенной красоты мелодии, атмосфера джазового клуба и чарующий вокал Маргариты Левчук гарантируют вам незабываемый летний вечер. А бесповоротно идеальным и совершенно неповторимым его сделают гастрономия и напитки от ресторана Riviera. Рекомендуем вам приходить заранее, чтобы насладиться вкуснейшим ужином от шефа с видом на море и вечерний закат.

В целях эпидемиологической безопасности количество гостей будет ограничено. Маски и перчатки приветствуются. Билеты от 15 до 100 рублей. Из центра города будет организован трансфер (3 рубля в одну сторону).