В Гродно проходит встреча со Светланой Тихановской

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В Гродно в Коложском парке в эти минуты проходит встреча с кандидатом в президенты Светланой Тихановской и представителями объединенного штаба Марией Колесниковой и Вероникой Цепкало.

 

 

К полудню, когда должна была начаться встреча, в парке собралось более тысячи человек. Сейчас число участников митинга уже превышает три тысячи.

Сотрудники ГАИ остановили автомобиль, в котором ехала Тихановская, не доезжая до парка. Некоторое расстояние кандидату в президенты и ее соратникам пришлось пройти пешком.

Сегодня встречи со Светланой Тихановской пройдут в Волковыске и Слониме.

Сюжет: Выборы президента 2020 года
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Тэги: президентские выборы-2020 Персона: Светлана Тихановская Мария Колесникова Вероника Цепкало Город: Гродно

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