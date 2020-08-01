В Гродно проходит встреча со Светланой Тихановской

В Гродно в Коложском парке в эти минуты проходит встреча с кандидатом в президенты Светланой Тихановской и представителями объединенного штаба Марией Колесниковой и Вероникой Цепкало.

К полудню, когда должна была начаться встреча, в парке собралось более тысячи человек. Сейчас число участников митинга уже превышает три тысячи.

Сотрудники ГАИ остановили автомобиль, в котором ехала Тихановская, не доезжая до парка. Некоторое расстояние кандидату в президенты и ее соратникам пришлось пройти пешком.

Сегодня встречи со Светланой Тихановской пройдут в Волковыске и Слониме.