Число случаев COVID-19 в Беларуси почти достигло 68 тысяч

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Число случаев COVID-19 в Беларуси почти достигло 68 тысяч.

По данным Министерства здравоохранения на 1 августа, зарегистрированы 67 946 человек с положительным тестом на COVID-19. Первый случай был зафиксирован 27 февраля — у студента из Ирана.

К настоящему времени выздоровели и выписаны 62 686 пациентов. Умерли 563 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией. Проведено 1 309 823 теста.

За сутки число случаев COVID-19 увеличилось на 138, умерло еще четыре человека.

Сюжет: COVID-19
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Тэги: коронавирус COVID-19

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