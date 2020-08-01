Число случаев COVID-19 в Беларуси почти достигло 68 тысяч.

По данным Министерства здравоохранения на 1 августа, зарегистрированы 67 946 человек с положительным тестом на COVID-19. Первый случай был зафиксирован 27 февраля — у студента из Ирана.

К настоящему времени выздоровели и выписаны 62 686 пациентов. Умерли 563 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией. Проведено 1 309 823 теста.

За сутки число случаев COVID-19 увеличилось на 138, умерло еще четыре человека.