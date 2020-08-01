Сотрудники посольства России встретились с задержанными в Беларуси «вагнеровцами»

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Сотрудники посольства России встретились с задержанными в Беларуси россиянами, сообщил в эфире телеканала «Россия 24» консул Кирилл Плетнев.

По его словам, встреча с 33 задержанными состоялась накануне вечером в одном из белорусских пенитенциарных учреждений. В ней принимали участие заведующий консульским отделом и консул.

Как отметил Плетнев, каждому из россиян предъявили постановление о применении меры пресечения в виде заключения под стражу. В этих документах, подчеркнул консул, «явно прослеживается тенденциозная направленность действий белорусских властей».

«В частности, хотелось бы отметить, что указывается на умышленные действия группы лиц по предварительному сговору совместно с Тихановским и Статкевичем, что, на наш взгляд, является абсолютно надуманной и недействительной позицией», — подчеркнул российский консул.

 

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Тэги: задержание боевиков ЧВК Персона: Кирилл Плетнев

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