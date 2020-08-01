ZUBR проведет серию youtube-эфиров о белорусских выборах

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Кампания гражданского освещения избирательного процесса ZUBR проведет серию эфиров на платформе Youtube. Среди партнеров стримов — каналы Nexta, «Страна для жизни», «Народный репортер». Первый эфир марафона начнется 3 августа в 19:00.

«Мы будем делиться информацией, которую присылают нам пользователи и обсудим избирательную кампанию с нашими гостями», — рассказывают представители ZUBR.

В расписании марафона — трансляции с мест проведения выборов и организованных мероприятий, а также прямые включения с кандидатами, политиками, аналитиками и экспертами.

Платформа ZUBR — единая система онлайн-мониторинга избирательного процесса в Беларуси. Своей целью кампания называет фиксацию, обработку и отображение в режиме реального времени всех данных о процессе выборов в Беларуси.

Наблюдатели и избиратели могут направлять на платформу информацию о работе участков и членов комиссий и о возможных нарушениях в виде сообщений, фото и видео. На сайте проекта можно увидеть карту избирательных участков и узнать состав избирательной комиссии.

Сюжет: Выборы президента 2020 года
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Тэги: президентские выборы-2020 ZUBR

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