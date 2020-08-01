ZUBR проведет серию youtube-эфиров о белорусских выборах
Кампания гражданского освещения избирательного процесса ZUBR проведет
«Мы будем делиться информацией, которую присылают нам пользователи и обсудим избирательную кампанию с нашими гостями», — рассказывают представители ZUBR.
В расписании марафона — трансляции с мест проведения выборов и организованных мероприятий, а также прямые включения с кандидатами, политиками, аналитиками и экспертами.
Платформа
Наблюдатели и избиратели могут направлять на платформу информацию о работе участков и членов комиссий и о возможных нарушениях в виде сообщений, фото и видео. На сайте проекта можно увидеть карту избирательных участков и узнать состав избирательной комиссии.