Украина внесла Беларусь в список «зеленых стран» по ситуации с коронавирусом

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Министерство здравоохранения Украины внесло Беларусь в список «зеленых стран», граждане которых по прибытии в страну не обязаны две недели находиться на карантине по коронавирусу COVID-19.

В этот список Беларусь внесена на том основании, что за последние две недели заболеваемость сократилась на 31,3% (до 21,95 случая на 100 тыс. населения). За последние сутки в Беларуси выявлено 138 новых случаев COVID-19, умерли еще четыре человека.

Украина же пока не исключена из составляемого Минздравом Беларуси списка стран, по возвращению из которых граждане обязаны 14 дней провести в режиме самоизоляции.

На текущий момент в этом списке значатся 105 стран

Сюжет: COVID-19
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Тэги: коронавирус COVID-19

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