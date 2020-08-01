Украина внесла Беларусь в список «зеленых стран» по ситуации с коронавирусом

Министерство здравоохранения Украины внесло Беларусь в список «зеленых стран», граждане которых по прибытии в страну не обязаны две недели находиться на карантине по коронавирусу COVID-19.

В этот список Беларусь внесена на том основании, что за последние две недели заболеваемость сократилась на 31,3% (до 21,95 случая на 100 тыс. населения). За последние сутки в Беларуси выявлено 138 новых случаев COVID-19, умерли еще четыре человека.

Украина же пока не исключена из составляемого Минздравом Беларуси списка стран , по возвращению из которых граждане обязаны 14 дней провести в режиме самоизоляции.

На текущий момент в этом списке значатся 105 стран