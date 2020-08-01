6 августа в парке Дружбы народов пройдет еще один митинг Светланы Тихановской

Объединенный штаб кандидата в президенты Светланы Тихановской анонсировал большой предвыборный митинг 6 августа в столичном парке Дружбы народов.

Светлану Тихановскую и ее сортаницы Марию Колесникову и Веронику Цепкало поддержат Лявон Вольский, группы «J:Морс», Nizkiz, Tor Band, «Крама». Ведущими вечера станут Катя Пытлева, Виталий Воднев и Антон Мартыненко.

Предыдущий митинг Тихановской в парке Дружбы народов, который прошел в минувший четверг, 30 июля, собрал невероятное количество участников — порядка 63 тысяч человек (по данным правозащитников).

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