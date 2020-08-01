Лукашенко поручил Шейману и Кочановой обеспечить безопасность работы избиркомов

Александр Лукашенко поручил обеспечить безопасность работы избиркомов. Такая задача поставлена перед председателем Совета Республики Натальей Кочановой и управляющим делами президента Виктором Шейманом.

«Потому что мне все чаще и чаще поступает информация о том, что не везде у нас спокойно хотят провести президентские выборы. А обеспечить безопасность на каждом участке — наша святая обязанность», — цитирует Лукашенко телеграм-канал «Пул Первого».

«Вы видите, что делается вокруг, — обратился Лукашенко к своим подчиненным. — Пускай покричат, пошумят. Излишеств быть не должно. Не должно быть так, что они нас начнут критиковать за то, что мы используем момент, чтобы где-то кого-то ограничить. Есть закон, согласно закону должна идти предвыборная агитация и работа вся».