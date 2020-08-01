Лукашенко о задержанных «вагнеровцах»: разбираться надо с теми, кто их сюда посылал

Александр Лукашенко 1 августа заслушал доклад председателя КГБ Валерия Вакульчика и председателя Следственного комитета Ивана Носкевича по ситуации с задержанными 29 июля россиянами «из состава частной военной компании», сообщила пресс-служба президента.

Фото пресс-службы президента Беларуси

«Многие факты (вы мне письменно доложили) интересны. Я смотрю, приумолкли и наши старшие братья. Уже не кричат, что они посылали этих ребят в Стамбул. Никакого Стамбула не было и быть не могло, как оказалось на поверку. Ясно, что у этой группы были иные цели. И задача следствия — выяснить эти цели», — сказал официальный лидер.

Лукашенко попросил с задержанными обращаться аккуратно: «Они, конечно, виноваты, но не настолько, чтобы в отношении них принимать какие-то жесткие меры. Это солдаты. Им приказали — они пошли. Разбираться надо с теми, кто приказывал, кто их сюда посылал».

«Молодцы, что выяснили, что это первая группа. Я так понимаю, это только первая группа из 180 или 200 человек, которая планировалась к переброске в Беларусь. И притом, когда я это говорю (я прочитал доклад), это точные данные сегодня. И попытка там сейчас спрятать «хвост» в России и сказать, что вот чуть ли не они с нами согласовали приезд этой группы, это полная ерунда», — заявил официальный лидер.

Он пояснил, что, какие бы мероприятия ни проводились в Беларуси с участием российских военнослужащих, «бывших, настоящих, будущих», всегда соответствующие ведомства двух стран взаимодействуют.

«И у нас разрешение только президент может дать на приезд военнослужащих, на посещение Беларуси. Техники, без техники, самолеты, вертолеты и так далее… Никаких разрешений никто не давал. Более того, у нас вызывают серьезные сегодня подозрения те цели, которые себе группа намечала», — сказал Лукашенко.

Он подчеркнул, что белорусская сторона открыта для взаимодействия по сложившейся ситуации: «На вранье мы политику не построим. Перекрикивая друг друга в средствах массовой информации, вопрос не решим. Поэтому, если у кого-то есть желание из россиян получить дополнительную информацию, мы всегда открыты. Мы ничего не скрываем, но нам нужна правда».

«Следствие ведет Следственный комитет, оперативное сопровождение — за вами (КГБ. — БелаПАН ) и милицией. Подключайте людей, если вам нужно, оперативников. Работайте аккуратно. Но правда должна быть предъявлена обществу», — потребовал Лукашенко.

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