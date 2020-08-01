Ермакова: собственники «Белгазпромбанка» закрыли для него лимиты

Собственники «Белгазпромбанка» закрыли для него лимиты, но он сможет работать и без этого, заявила узкому кругу журналистов руководитель временной администрации ОАО «Белгазпромбанк» Надежда Ермакова после встречи с Александром Лукашенко 1 августа.

«Моя основная задача, которая была поставлена перед временной администрацией, — это обеспечить, чтобы работа была стабильной, чтобы обеспечивались платежи, обслуживание клиентов всех. Это все организовано», — сказала Ермакова в программе «Панорама» на телеканале «Беларусь 1».

По ее словам, обеспечивать стабильную работу получается «благодаря тому, что не потеряна управляемость, и тому, что там работают грамотные, надежные специалисты, которые знают свое дело».

«Банк может работать, способен работать. В нашей стране он может быть не таким большим, каким он был, если от него откажутся вдруг собственники и не будут вкладывать в него или не откроют лимиты, которые на него закрыли», — считает глава временной администрации.

По ее мнению, банк «может существовать, потихонечку увеличивать свои обороты, восстановиться до того объема, который был». «Банк на высоких позициях, и для экономики позиции это значимый банк», — подчеркнула она.

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Решение ввести временную администрацию в «Белгазпромбанк» было принято Нацбанком 14 июня «в целях защиты интересов вкладчиков и кредиторов» и «недопущения ухудшения» финансового состояния коммерческого банка.

Основанием для введения временной администрации стали уголовные дела, которые Комитет госконтроля возбудил в связи с якобы выявленными фактами уклонения от уплаты налогов и легализации средств, полученных преступным путем.