Беларусь попала в область повышенного атмосферного давления

/ Общество
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В воскресенье, 2 августа, Беларусь накрыла область повышенного атмосферного давления.

По прогнозам синоптиков, ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков.

Ветер северо-западный слабый до умеренного.

Температура воздуха в регионах:

  • Брест +25..+27°C (без осадков);
  • Витебск +20..+22°C (вероятность осадков 5-10%);
  • Гомель +21..+23°C (вероятность осадков 5-10%);
  • Гродно +24..+26°C (без осадков);
  • Могилев +21..+23°C (вероятность осадков 5-10%);
  • Минск +21..+23°C (вероятность осадков 5-10%).
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Тэги: погода

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