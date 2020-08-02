Беларусь попала в область повышенного атмосферного давления
В воскресенье, 2 августа, Беларусь накрыла область повышенного атмосферного давления.
По прогнозам синоптиков, ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков.
Ветер северо-западный слабый до умеренного.
Температура воздуха в регионах:
- Брест +25..+27°C (без осадков);
- Витебск +20..+22°C (вероятность осадков 5-10%);
- Гомель +21..+23°C (вероятность осадков 5-10%);
- Гродно +24..+26°C (без осадков);
- Могилев +21..+23°C (вероятность осадков 5-10%);
- Минск +21..+23°C (вероятность осадков 5-10%).