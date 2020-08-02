ВОЗ: пандемия коронавируса будем напоминать о себе еще десятки лет
Пандемия коронавируса является кризисом в области здравоохранения, который случается раз в сто лет.
Как заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус, эффект от COVID-19 будет ощущаться еще несколько десятков лет.
Он сказал об этом на заседании комитета ВОЗ, который полгода назад объявил вспышку чрезвычайной ситуацией глобального масштаба, напоминает
Глава ВОЗ обратил внимания на некоторые исследования, которые показали, что большинство людей в мире остаются восприимчивыми к коронавирусу.
«Многие страны, которые считали, что худшее уже позади, сталкиваются с новыми вспышками», — отметил глава ВОЗ.
Те страны, по его словам, которые пандемия задела незначительно, «сейчас столкнулись с ростом новых случаев заражений и смертей».
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