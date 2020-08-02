ВОЗ: пандемия коронавируса будем напоминать о себе еще десятки лет

Пандемия коронавируса является кризисом в области здравоохранения, который случается раз в сто лет.

Как заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус, эффект от COVID-19 будет ощущаться еще несколько десятков лет.

Он сказал об этом на заседании комитета ВОЗ, который полгода назад объявил вспышку чрезвычайной ситуацией глобального масштаба, напоминает Би-би-си .

Глава ВОЗ обратил внимания на некоторые исследования, которые показали, что большинство людей в мире остаются восприимчивыми к коронавирусу.

«Многие страны, которые считали, что худшее уже позади, сталкиваются с новыми вспышками», — отметил глава ВОЗ.

Те страны, по его словам, которые пандемия задела незначительно, «сейчас столкнулись с ростом новых случаев заражений и смертей».

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