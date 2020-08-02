Что случилось с валютой
Белорусский рубль укрепился лишь к одной из пяти иностранных валют, за которыми еженедельно следят Naviny.by.
Напомним, в поле зрения находятся три основные валюты и еще две валюты стран-соседок Беларуси.
На минувшей рабочей неделе (27 июля — 31 июля) они показали следующие результаты:
- евро подскочил на 0,1279 пункта (с 2,7711 до 2,899 белорусского рубля);
- доллар вырос на 0,0477 пункта (с 2,3898 до 2,4375 белорусского рубля);
- российский рубль упал на 0,0243 пункта (с 3,3399 до 3,3156 белорусского рубля за 100 российских);
- злотый укрепил позиции на 0,2754 пункта (с 6,2861 до 6,5615 белорусского рубля за 10 злотых);
- гривна поднялась на 0,2024 пункта (с 8,5941 до 8,7965 белорусского рубля).
Ранее эксперты предупреждали, как может измениться курс американской валюты к белорусскому рублю из-за цен на нефть.
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