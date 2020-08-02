Транспортный коллапс: на границе огромные очереди
Ситуация с пропуском грузового автотранспорта на границе Беларуси со странами Евросоюза остается напряженной.
По данным Госпогранкомитета на утро (08:00) пока не могут выехать из Беларуси около тысячи большегрузов.
Как обычно самые длинные очереди наблюдаются на литовском участке:
- «Каменный Лог» — более 430;
- «Бенякони» — более 180;
- «Привалка» — более 190.
Не очень большие на этом фоне, есть очереди и на латвийском направлении:
- «Григоровщина» — более 80;
- «Урбаны» — более 20.
На польском направлении есть несущественные проблемы лишь в одном пункте пропуска:
- «Брузги» — более 30.