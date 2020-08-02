Транспортный коллапс: на границе огромные очереди

/ Общество
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Ситуация с пропуском грузового автотранспорта на границе Беларуси со странами Евросоюза остается напряженной.

По данным Госпогранкомитета на утро (08:00) пока не могут выехать из Беларуси около тысячи большегрузов.

Как обычно самые длинные очереди наблюдаются на литовском участке:

  • «Каменный Лог» — более 430;
  • «Бенякони» — более 180;
  • «Привалка» — более 190.

Не очень большие на этом фоне, есть очереди и на латвийском направлении:

  • «Григоровщина» — более 80;
  • «Урбаны» — более 20.

На польском направлении есть несущественные проблемы лишь в одном пункте пропуска:

  • «Брузги» — более 30.
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Тэги: очереди на границе

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