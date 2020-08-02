Транспортный коллапс: на границе огромные очереди

Ситуация с пропуском грузового автотранспорта на границе Беларуси со странами Евросоюза остается напряженной.

По данным Госпогранкомитета на утро (08:00) пока не могут выехать из Беларуси около тысячи большегрузов.

Как обычно самые длинные очереди наблюдаются на литовском участке:

«Каменный Лог» — более 430;

«Бенякони» — более 180;

«Привалка» — более 190.

Не очень большие на этом фоне, есть очереди и на латвийском направлении:

«Григоровщина» — более 80;

«Урбаны» — более 20.

На польском направлении есть несущественные проблемы лишь в одном пункте пропуска: