В Беларуси за месяц от COVID-19 умерло более 160 человек
В Беларуси, только по официальным данным Министерства здравоохранения, от COVID-19 за месяц умерло 165 человек.
Так, Минздрав сообщал 1 июля, что было официально подтверждено 62 424 случая заражения коронавирусной инфекцией, вызывающей заболевание COVID-19.
Умерших тогда пациентов «с рядом хронических заболеваний с выявленной, коронавирусной инфекцией» было 398.
Тот же Минздрав сообщал, что на 1 августа зараженных было 67 946 (+5 522 за месяц), а скончались 563 человека (+165).
За месяц выздоровел 14 891 человек (на 1 июля — 47 553, на 1 августа — 62 444).
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