В Беларуси за месяц от COVID-19 умерло более 160 человек

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В Беларуси, только по официальным данным Министерства здравоохранения, от COVID-19 за месяц умерло 165 человек.

Фото pixabay.com носит иллюстративный характер

Так, Минздрав сообщал 1 июля, что было официально подтверждено 62 424 случая заражения коронавирусной инфекцией, вызывающей заболевание COVID-19.

Умерших тогда пациентов «с рядом хронических заболеваний с выявленной, коронавирусной инфекцией» было 398.

Тот же Минздрав сообщал, что на 1 августа зараженных было 67 946 (+5 522 за месяц), а скончались 563 человека (+165).

За месяц выздоровел 14 891 человек (на 1 июля — 47 553, на 1 августа — 62 444).

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Сюжет: COVID-19
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Тэги: коронавирус COVID-19

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