Ноу-хау от милиции: пришел узнать о задержанных — вперед, за решетку

Вечером 1 августа в Светлогорске возле отделения милиции омоновцы задержали местных жителей Юлию Дудко и Артема Данилова, которые пришли в РОВД узнать о судьбе задержанных три дня назад их друзей.

«На этой неделе в городе произошло чрезвычайное происшествие: сгорел автомобиль кого-то из местных чиновников. В итоге в городе начались облавы — сотрудники ОМОН задерживали велосипедистов и активистов. Три дня назад было задержано восемь человек. Двое из них до сих пор в милиции. Об их судьбе и пришли узнать в РОВД друзья», — сообщила БелаПАН правозащитница Алена Маслюкова.

По ее словам, в дежурной части милиции ответили, что задержанные сегодня на свободу не выйдут. «Неожиданно из здания РОВД вышли сотрудники ОМОН и схватили Юлию Дудко, которая пришла узнать о судьбе парней. Они не представлялись, не поясняли причин задержания, лишь сказали, что «ведется административный процесс». Мы с Артемом Даниловым после задержания Юлии ушли чуть дальше от РОВД. Но за нами побежали сотрудники ОМОН, и задержали Артема Данилова. Я просила их представиться, объяснить причины задержания — тщетно», — сказала правозащитница.

Позже она узнала в милиции, что Дудко и Данилова оставили в милиции до суда, который состоится в понедельник, 3 августа. Дудко вменяют в вину нарушение порядка проведения массового мероприятия (статья 23.34 КОАП). «Ее обвинили в участии в велопробегах солидарности, которые проходили в Светлогорске. Мол, каталась на велосипеде — виновата», — сказала Маслюкова. В чем обвиняют Данилова, неизвестно.

Дежурный Светлогорского РОВД отказался предоставить БелаПАН какую-либо информацию о задержанных.

31 июля у Дудко проходил обыск, перед которым ее допрашивали в районном отделе Следственного комитета. «Меня проверяли на полиграфе. Там были вопросы по поводу поджога автомобиля чиновника — какого он был цвета, кому принадлежал… Но что я могла сказать, если я ничего об этом не знаю? Также милиционеров и следователей интересовало, кто состоит в телеграм-канале «Светлогорск для жизни», кто там администратор, кто под каким ником пишет», — сообщила БелаПАН 1 августа Юлия Дудко.

В районном отделе СК опрашивали также правозащитницу Алену Маслюкову. «У меня интересовались и поджогом машины чиновника — хотя что я могу пояснить? — и чатом «Светлогорск для жизни». Опрашивали как свидетеля, но какой я свидетель?» — сказала правозащитница.

29 июля в Светлогорске было задержано восемь человек, большинство из них велосипедисты, и Алена Маслюкова. После допросов в милиции люди были освобождены, за исключением двоих парней.

Читайте также: