Внешнеторговый товарооборот рухнул в первом полугодии

Внешнеторговый оборот Беларуси за шесть месяцев 2020 года составил 27 млрд 536,1 млн долларов.

К января-июню 2019-го он сократился в текущих ценах на 20,4%, следует из данных Белстата.

Экспорт товаров составил 12 млрд 834,3 млн (-19,4%), импорт — 14 млрд 701,8 млн долларов (-21,2%).

Отрицательное сальдо внешней торговли товарами за январь-июнь 2020 года составило 1 млрд 867,5 млн долларов США. По итогам января-июня 2019 года сальдо также было отрицательным — 2 млрд 718,8 млн долларов.

Внешнеторговый оборот со странами ЕАЭС за январь-июнь 2020 года составил 13 млрд 667,1 млн долларов, что на 21% меньше, чем за январь-июнь 2019 года. Экспорт товаров снизился на 6,1% до 6 млрд 444,1 млн, импорт — на 30,9% до 7 млрд 223 млн долларов. В торговле с этими странами сальдо было отрицательным в размере 778,9 млн долларов (в январе-июне 2019 года — минус 3 млрд 578,4 млн).

Товарооборот с Россией, по данным Белстата, за шесть месяцев 2020 года составил 13 млрд 202,7 млн долларов (уменьшение к уровню января-июня 2019 года на 21,5%). Экспорт товаров составил 6 млрд 45,3 млн (-6,5%), импорт — 7 млрд 157,4 млн (-30,9%). Отрицательное сальдо в торговле с Россией — 1 млрд 112,1 млн долларов (в январе-июне 2019 года — минус 3 млрд 889,9 млн).

Внешнеторговый оборот со странами Евросоюза за первое полугодие 2020 года составил 5 млрд 305,3 млн долларов, уменьшившись к январю-июню 2019 года на 16,5%. Экспорт составил 2 млрд 199 млн долларов (-27,6%), импорт — 3 млрд 106,3 млн (-6,2%). Отрицательное сальдо составило 907,3 млн долларов (в январе—июне 2019 года — минус 273,3 млн долларов).

В страны вне СНГ экспорт в январе-июне 2020 года снизился на 31,2% до 4 млрд 814,3 млн долларов, импорт — на 8,8% до 6 млрд 642,4 млн. В целом товарооборот сократился на 19,8% до 11 млрд 456,7 млн долларов, а отрицательное сальдо составило 1 млрд 828,1 млн против отрицательного в 286,3 млн долларов в январе-июне 2019 года.

Ранее исполнительный директор аналитического центра «Стратегия» Ярослав Романчук в комментарии БелаПАН отмечал, что даже согласно оптимистичному сценарию внешняя торговля товарами по итогам 2020 года снизится на 25%. Он обосновал такой прогноз режимом самоизоляции и карантина из-за коронавируса у внешних партнеров.

«Договоренности о поставках нефти не дадут нам роста валютной выручки, на которую мы ранее рассчитывали. В целом проседание мировой экономики, рецессия приведут к существенному удешевлению энергоресурсов, которые составляют основу белорусского экспорта», — сказал экономист.

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