У кого тяжелее всего протекает COVID-19
Заведующая отделением скорой медицинской помощи «Городской Мариинской больницы» Татьяна Рыбка рассказала, у кого тяжелее всего протекает COVID-19.
По словам специалиста, более всего должны опасаться люди с ожирением, а также страдающие сахарным диабетом.
Также в группе повышенного риска находятся лица с сердечно-сосудистыми заболеваниями и психическими недугами.
Рыбка напомнила, что необходимо «своевременно обращается за медицинской помощью», а не «рассчитывать на самостоятельное излечение».
Врач подчеркнула, что возраст для указанных категорий граждан «особого значения и не имеет», пишет
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