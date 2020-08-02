Заведующая отделением скорой медицинской помощи «Городской Мариинской больницы» Татьяна Рыбка рассказала, у кого тяжелее всего протекает COVID-19.

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По словам специалиста, более всего должны опасаться люди с ожирением, а также страдающие сахарным диабетом.

Также в группе повышенного риска находятся лица с сердечно-сосудистыми заболеваниями и психическими недугами.

Рыбка напомнила, что необходимо «своевременно обращается за медицинской помощью», а не «рассчитывать на самостоятельное излечение».

Врач подчеркнула, что возраст для указанных категорий граждан «особого значения и не имеет», пишет «РГ» .

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