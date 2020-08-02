У кого тяжелее всего протекает COVID-19

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Заведующая отделением скорой медицинской помощи «Городской Мариинской больницы» Татьяна Рыбка рассказала, у кого тяжелее всего протекает COVID-19.

Фото Depositphotos

По словам специалиста, более всего должны опасаться люди с ожирением, а также страдающие сахарным диабетом.

Также в группе повышенного риска находятся лица с сердечно-сосудистыми заболеваниями и психическими недугами.

Рыбка напомнила, что необходимо «своевременно обращается за медицинской помощью», а не «рассчитывать на самостоятельное излечение».

Врач подчеркнула, что возраст для указанных категорий граждан «особого значения и не имеет», пишет «РГ».

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Сюжет: COVID-19
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Тэги: коронавирус COVID-19

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