«Иначе мы реализуем свое право на честный выбор». Ермошиной выдвинули требования

В сети собирают подписи под петицией о проведении в Беларуси подлинно честных выборов.

Авторы обратились к главе ЦИК Лилии Ермошиной, подчеркнув, что ее «нанимателем все еще является народ Беларуси», а главная ее задача обеспечение проведения на территории Беларуси «честных и прозрачных выборов».

Подписанты согласны с тем, что со старта кампании по выборам президента было «подорвано общественное доверие к Центральной комиссии».

В частности, это связано с «отказом тысячам гражданам, подавшим заявления для включения в участковые избирательные комиссии и повлекшие массовые оспаривания таких решений, которые позволили вскрыть множество фактов, свидетельствующих о подделке подписей избирателей на заявлениях лиц, попавших в эти комиссии».

Кроме этого Ермошиной вменяется в вину «формирование составов комиссий исключительно из числа представителей организаций, открыто поддерживающих действующего президента. Аналогичная ситуация сложилась и с наблюдателями, аккредитованными в первых рядах и представляющими все те же пропрезидентские организации».

А решение ограничить количество наблюдателей на участках «нарушает ст. 13 Избирательного кодекса и воспринято людьми не как забота об их здоровье, но как нежелание допускать на участки независимых наблюдателей, обеспечивающих прозрачность процесса».

По мнению авторов петиции, «попытки запретить избирателям фотографировать свой бюллетень является следствием «авторской» трактовки закона, который не предусматривает, а значит, не запрещает избирателям делать фото своего бюллетеня ни в кабинке для голосования, ни вне ее».

«Творческая трактовка», как называют ее заявители, норм законодательства сейчас «выливается в негласное указание оборудовать кабинки для голосования таким образом, чтобы члены комиссии и подконтрольные им наблюдатели могли контролировать происходящее там. Это действие — прямое нарушение права на тайное голосование, гарантированное в ст. 3 и 9 Избирательного кодекса».

«Во избежание будущих конфликтов» авторы предлагают два варианта:

Обеспечить закрытые кабинки для тайного голосования и поддержать инициативу по оборудованию избирательных участков системой видеонаблюдения. Мы предлагаем за свой счет в кратчайшие сроки оборудовать камерами все участки, чтобы каждый гражданин, включая всех аккредитованных наблюдателей, в любое время мог наблюдать за ходом голосования и подсчётом голосов.

Отменить все гласные и негласные ограничения для избирателей и наблюдателей. Обеспечить закрытыми кабинками для тайного голосования все участки без исключения, предоставить доступ всем аккредитованным наблюдателям, чтобы каждый мог убедиться в том, что выборы проводятся честно и прозрачно.

«В случае вашего отказа мы, граждане Республики Беларусь, уведомляем о том, что мы реализуем свое право на выбор вне зависимости от новых «авторских трактовок» Избирательного кодекса и Конституции Республики Беларусь:

Каждый избиратель будет требовать соблюдения его права на тайное голосование. Если потребуется, опускать штору самостоятельно либо самостоятельно обеспечивать себя средствами защиты от посторонних глаз.

Каждый независимый наблюдатель будет находится на участке. Он будет просто брать свой бюллетень и находиться на участке на правах избирателя, не сделавшего свой выбор, столько времени, сколько ему потребуется до тех пор, пока его не сменит другой независимый наблюдатель.

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