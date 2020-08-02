Под Лепелем пьяный водитель попал под огонь ГАИ

Сотрудники Госавтоинспекции открыли огонь по скрывающемуся пьяному бесправнику.

Как сообщили в ГАИ Витебской области, в милицию «поступило сообщение о том, что в деревне Боровка пьяный водитель управляет автомобилем».

Около часа ночи инспекторы предприняли попытку остановить предполагаемый автомобиль-нарушитель, однако тот «проигнорировал законные требования инспекторов об остановке и увеличил скорость».

В ходе преследования, как сообщается, сотрудники «неоднократно подавали сигналы об остановке с использованием маячков красно-синего цвета и громкоговорящего устройства, однако водитель продолжал движение».

В итоге, чтобы остановить «беглеца» «милиционеры сначала произвели предупредительные выстрелы в воздух, а затем — по колесам».

В ходе разбирательства (после задержания водителя) выяснилось, что за рулем находился 42-летний бесправник, в парах выдыхаемого воздуха которого было обнаружено 1,63 промилле алкоголя.