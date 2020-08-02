Под Лепелем пьяный водитель попал под огонь ГАИ

/ Происшествия
Просмотров: 247

Сотрудники Госавтоинспекции открыли огонь по скрывающемуся пьяному бесправнику.

Как сообщили в ГАИ Витебской области, в милицию «поступило сообщение о том, что в деревне Боровка пьяный водитель управляет автомобилем».

Около часа ночи инспекторы предприняли попытку остановить предполагаемый автомобиль-нарушитель, однако тот «проигнорировал законные требования инспекторов об остановке и увеличил скорость».

В ходе преследования, как сообщается, сотрудники «неоднократно подавали сигналы об остановке с использованием маячков красно-синего цвета и громкоговорящего устройства, однако водитель продолжал движение».

В итоге, чтобы остановить «беглеца» «милиционеры сначала произвели предупредительные выстрелы в воздух, а затем — по колесам».

В ходе разбирательства (после задержания водителя) выяснилось, что за рулем находился 42-летний бесправник, в парах выдыхаемого воздуха которого было обнаружено 1,63 промилле алкоголя.
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: пьянство за рулем ГАИ стрельба по колесам Город: Лепель

Другие материалы на эту тему:

ЧП в Бресте: стреляли в начальника ГАИ

ЧП в Бресте: стреляли в начальника ГАИ

ГАИ предлагает заметно усилить наказание за пьяное вождение

ГАИ предлагает заметно усилить наказание за пьяное вождение

«Заберем права — садятся без прав, заберем машину — берут чужие»

«Заберем права — садятся без прав, заберем машину — берут чужие»

Александр Студенцов. ЗАДАННЫЙ КУРС. ГАИ не догоняет

Александр Студенцов. ЗАДАННЫЙ КУРС. ГАИ не догоняет