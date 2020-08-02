На встречу к Тихановской в Барановичах пришло более семи тысяч человек

В Барановичах 2 августа прошел предвыборный митинг кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской, на котором, по подсчетам правозащитников, собралось примерно 7,4 тыс. человек.

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Тихановская напомнила собравшимся, что 2 августа отмечается «большой праздник — 90 лет ВДВ». В этой связи она обратилась к десантникам: «Вы — наши защитники, наши герои. Вы — часть армии, а когда армия служит народу, народ ей крайне благодарен. Мы хотим уважать нашу армию. Поступите так, чтобы мы вами гордились».

Она напомнила, что Сергей Тихановский приезжал в Барановичи несколько раз, а теперь арестован, как и другие политзаключенные. «Задержания в нынешней Беларуси стали нормой. В новой Беларуси такого никогда не будет, когда за правду, за свое личное мнение кто-то будет задерживаться», — заявила Тихановская.

Она призналась, что в ходе этой кампании ей «было страшно на всем пути». «Но чем дальше я иду, тем менее страшно мне становится. Мы не можем больше терпеть, бояться и молчать», — заявила кандидат в президенты.

Тихановская отметила, что первым ее шагом в должности президента станет освобождение политических и экономических заключенных.

Также она намерена вернуться к Конституции 1994 года, которая ограничит количество сроков пребывания президента на этом посту. Тихановская завила, что проведет в течение полугода новые президентские выборы.

Она также призвала людей без опасений голосовать за альтернативных кандидатов на онлайн-платформе «Голос», отметив, что личные данные проголосовавших надежно защищены.

При этом Тихановская отметила, что голосование на этой платформе не отменяет участия в голосовании 9 августа, и вновь призвала избирателей прийти в будущее воскресенье на участки, «лучше всего во второй половине дня», и отдать свой голос за нее. Кандидат также призвала не участвовать в досрочном голосовании.

Она отметила, что объединение ее штаба со штабами Виктора Бабарико и Валерия Цепкало, которых ЦИК не зарегистрировал, имело «историческое значение» для текущей кампании. «Мы объединились ради одной цели — чтобы, когда Тихановская станет президентом, мы смогли провести новые, свободные, открытые, чистые выборы. Они все достойные люди, они смогут вывести Беларусь на новый уровень развития, — завила кандидат. — Помните слова Сергея Тихавноского — «Только вместе мы сможем построить страну для жизни!».

Также на митинге выступили представители объединенного штаба — Мария Колесникова и Вероника Цепкало.

Вероника Цепкало, в частности, отметила, что на следующей неделе планируется обращение Александра Лукашенко к парламенту и народу, но, по сути, «это послание чиновникам, которых он сам и назначил», заявила она.

«Пусть лучше выйдет на эту сцену и расскажет, что он сделал за эти 26 лет, — обратилась она к Лукашенко. — Он снял с президентской кампании самых сильных кандидатов — Тихановского, Цепкало, Бабарико. Он боится их. У него нет ответа на неудобные вопросы, которые они задавали. Четыре года понадобилось после Великой Отечественной войны, чтобы восстановить Беларусь. Что было сделано за 26 лет!? Самые дорогие куски земли в Минске отдали сербским бизнесменам, которые строят на них дома и продают в них нам квартиры… Зарплаты стали меньше, чем пенсии в соседних странах».

В финале митинга Тихановская поблагодарила его участников за поддержку. Она также обратилась к сотрудникам милиции, поблагодарив их за обеспечение безопасности людей на мероприятии. «Милиция с народом»«, — заявила кандидат в президенты.

Серьезных инцидентов в ходе митинга не произошло. Одному из участников понадобилась помощь медиков.

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