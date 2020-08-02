В Минске задержали видеоблогера Николая Масловского

В Минске задержан видеоблогер Николай Масловский, доверенное лицо кандидата в президенты Светланы Тихановской.

Как пишет spring96.org , Масловский, который ведет в телеграм-канале страницу «Беларусь ЗА перемены», был задержан во время стрима с улицы, где собирался поговорить с минчанами по поводу фотографирования заполненного бюллетеня на предстоящих президентских выборах.

К Масловскому подошли неизвестные и предложили пройти с ними.

По информации правозащитников, сейчас Масловский находится в столичном Центре изоляции правонарушителей.

Гражданские активисты сейчас предлагают различные механизмы выявления фальсификаций. Так, инициатива «Честные люди» разработала онлайн-платформу «Голос», на которой можно проголосовать за альтернативных кандидатов. Избирателей призывают фотографировать свои заполненные избирательные бюллетени и высылать фото на эти платформы.

В ответ власти запустили на белорусских телеканалах ролики о предстоящих выборах, в которых в том числе информируют граждан, что «законом не предусмотрено» фотографирование бюллетеня на избирательном участке. Также в СМИ появилась информация, что в кабинах для голосования на некоторых избирательных участках не будет закрывающихся штор, которые скрывают избирателя в момент заполнения бюллетеня.