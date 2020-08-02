В Минске задержали видеоблогера Николая Масловского
В Минске задержан видеоблогер Николай Масловский, доверенное лицо кандидата в президенты Светланы Тихановской.
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К Масловскому подошли неизвестные и предложили пройти с ними.
По информации правозащитников, сейчас Масловский находится в столичном Центре изоляции правонарушителей.
Гражданские активисты сейчас предлагают различные механизмы выявления фальсификаций. Так, инициатива «Честные люди» разработала онлайн-платформу «Голос», на которой можно проголосовать за альтернативных кандидатов. Избирателей призывают фотографировать свои заполненные избирательные бюллетени и высылать фото на эти платформы.
В ответ власти запустили на белорусских телеканалах ролики о предстоящих выборах, в которых в том числе информируют граждан, что «законом не предусмотрено» фотографирование бюллетеня на избирательном участке. Также в СМИ появилась информация, что в кабинах для голосования на некоторых избирательных участках не будет закрывающихся штор, которые скрывают избирателя в момент заполнения бюллетеня.