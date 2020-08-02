Фотофакт. На встрече с Канопацкой на птицефабрике было полсотни человек
На странице в соцсети кандидата в президенты Анны Канопацкой опубликованы фото с одной из ее встреч.
Мероприятие прошло на птицефабрике «Западная» в Столинском район.
На опубликованных
Сегодня сообщалось, что на встречу с еще одной женщиной-кандидатом — Светланой Тихановской — в Барановичах пришло около семи тысяч граждан.
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