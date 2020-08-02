В Беларуси продолжает расти число зараженных коронавирусом и умерших от COVID-19

/ Общество
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Количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в Беларуси достигло 68.067 (+121 за последние сутки).

Как отметили в Минздраве, скончалось 567 человек (+4).

Четвертые сутки подряд прирост инфицированных снижается. В предыдущие сутки было 138 новых случаев и четыре смерти.

Минздрав отмечает, что с начала регистрации в стране COVID-19 выздоровело и выписано 62.896 пациентов (за последние сутки 210). Таким образом, излечилось 92% заболевших.

Проведено 1.319.976 тестов на коронавирусную инфекцию, в том числе за прошедшие сутки — 10.395.

Минздрав давно не публикует статистику заболевших по областям и Минску, а также больных, которые находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких, и пациентов, нуждающихся «в особом внимании специалистов в связи с тяжестью заболевания». Более трех месяцев министерство не проводит пресс-мероприятия на эту тему.

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Сюжет: COVID-19
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Тэги: коронавирус COVID-19

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