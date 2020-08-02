Дмитриев объяснил, почему не снимается в пользу Тихановской

Кандидат в президенты Беларуси Андрей Дмитриев во время встречи с жителями Новогрудка (Гродненская область) рассказал, как относится к объединению со штабом Светланы Тихановской и почему не снимает свою кандидатуру в ее пользу.

Встреча состоялась в рамках его предвыборных агитационных поездок. Политик раздавал листовки на новогрудском рынке и общался с избирателями.

На вопрос о возможном объединении со штабом Тихановской, он ответил: «Если это означает координацию в действиях, то да, я очень на это надеюсь. Я сегодня, когда мне задают вопрос, что делать 9-10 августа, намеренно не отвечаю, потому что считаю, что этот ответ должен быть единым у трех кандидатов: Тихановской, Дмитриева и Черечня. В этом смысле я считаю, что нам надо координироваться», — заявил Дмитриев.

Он добавил, что его штаб делал уже много предложений Светлане Тихановской и Сергею Черечню: провести первый совместный митинг за свободу политзаключенных, совместный концерт в день 30-летия суверенитета Беларуси, осуществлять координацию между доверенными лицами, чтобы те организовали наблюдение за выборами, поскольку независимых наблюдателей скорее всего не допустят на участки.

По словам кандидата, ответа на эти предложения его штаб не получил.

«Если не будет координации позиции 9-10 августа, то будет хаос. Хуже всего, если будет три позиции, а еще кто-то из-за границы начнет говорить... Должен быть один центр, чтобы люди понимали: что он говорит, то мы и делаем. Концерты концертами, это все классно и круто. Но девятого мы встретимся лицом к лицом, глаза в глаза с человеком, который 26 лет силой, неправдой, обманом, подкупом, любыми методами удерживает власть. Он точно не собирается ее просто так отдать. У нас нет права рисковать людьми», — пояснил Дмитриев.

По его мнению, в первом туре альтернативные кандидаты вместе должны собрать более 50% и вместе сказать, что делать дальше, поддерживать друг друга.

Если перед выборами снимут кандидатуру Тихановской, Дмитриев, по его словам, будет пытаться дойти до выборов.

«Я считаю, что если я сегодня сниму свою кандидатуру, то ее снимут на следующий день... Если сегодня я и Черечень снимаемся, то мы не собираем 70%. Многие люди не готовы голосовать за Тихановскую по разным причинам. Только вместе, каждый притягивая свою аудиторию, мы можем получить 50% в первом туре», — заявил Дмитриев.