Коронавирус накрыл Баварию

Глава правительства Баварии Маркус Зёдер заявил, что растущее число новых суточных инфекций в ФРГ не позволяет говорить о возможности дальнейшего смягчения антиэпидемиологических ограничений.

В частности, пишет DW , премьер отметил, что трудно представить проведение в ближайшее время футбольных матчей с большим количеством зрителей на трибунах.

По его словам, вторая волна коронавируса уже «крадется по Германии».

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