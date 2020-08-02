Коронавирус накрыл Баварию

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Глава правительства Баварии Маркус Зёдер  заявил, что растущее число новых суточных инфекций в ФРГ не позволяет говорить о возможности дальнейшего смягчения антиэпидемиологических ограничений.

В частности, пишет DW, премьер отметил, что трудно представить проведение в ближайшее время футбольных матчей с большим количеством зрителей на трибунах.

По его словам, вторая волна коронавируса уже «крадется по Германии».

 

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Сюжет: COVID-19
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Тэги: Германия коронавирус COVID-19 Персона: Маркус Зёдер

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