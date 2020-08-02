Коронавирус накрыл Баварию
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Глава правительства Баварии Маркус Зёдер заявил, что растущее число новых суточных инфекций в ФРГ не позволяет говорить о возможности дальнейшего смягчения антиэпидемиологических ограничений.
В частности, пишет
По его словам, вторая волна коронавируса уже «крадется по Германии».
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