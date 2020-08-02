Правозащитники: фотографирование бюллетеня законом не запрещены

Кампания «Правозащитники за свободные выборы» выступила с заявлением в связи с началом трансляции по государственным телеканалам информационных роликов о предстоящих 9 августа выборах президента Беларуси.

Как отмечают представители кампании наблюдения, вместе с разъяснениями о правилах голосования и возможности принять участие в досрочном голосовании в информационных роликах содержится информация о том, что действующим избирательным законодательством Беларуси не предусматривается фотографирование избирателем полученного им избирательного бюллетеня и передача этих фотографий третьим лицам.

«Такого рода информация на практике может привести к неправильному пониманию прав и обязанностей избирателей со стороны организаторов выборов и представителей правоохранительных органов, привести к непредусмотренным законам ограничениям прав граждан», — считают «Правозащитники за свободные выборы», заявление которых опубликовано на сайте spring96.org.

В связи с этим эксперты кампании в очередной раз отмечают, что «нормами действующего избирательного законодательства не установлено запрета на фотографирование избирателем полученного им избирательного бюллетеня, а равно и на другие действия с бюллетенями (повреждение, уничтожение или вынос с избирательного участка)».

«Также избирательное законодательство не предусматривает никаких запретов на добровольную передачу избирателям фотографий избирательного бюллетеня (в том числе с отметкой за конкретного кандидата) третьим лицам, — говорится в заявлении. — Данные действия не влекут за собой ответственность за нарушение избирательного законодательства при проведении выборов (ст. 49 ИК, ст. 191, 192 УК, ст. 9.10 КоАП). Соответственно любые требования о прекращении данных действий избирателей со стороны членов избирательных комиссий, сотрудников милиции, других лиц, будут носить заведомо незаконный характер».

Также правозащитники напоминают, что «участие в досрочном голосовании является правом, а не обязанностью гражданина». «Участие в выборах носит добровольный характер: избиратель сам решает, принимать ли ему участие в голосовании, — говорится в заявлении. — Если избиратель не находится по месту своего проживания и не может посетить участок в основной день выборов, он может проголосовать в любой из пяти дней досрочного голосования».

«Контроль, принуждение к участию в досрочном голосовании, как и в выборах в целом, является нарушением закона и влечет соответствующую ответственность», — напоминают правозащитники.

Кампанию «Правозащитники за свободные выборы» проводят лишенный регистрации правозащитный центр «Весна» и республиканское правозащитное общественное объединение «Белорусский Хельсинкский комитет».

Гражданские активисты сейчас предлагают различные механизмы выявления фальсификаций. Так, инициатива «Честные люди» разработала онлайн-платформу «Голос», на которой можно проголосовать за альтернативных кандидатов. Избирателей призывают фотографировать свои заполненные избирательные бюллетени и высылать фото на эти платформы.

Сегодня в Минске был задержан видеоблогер Николай Масловский, доверенное лицо кандидата в президенты Светланы Тихановской. Это произошло во время стрима с улицы, где он собирался поговорить с минчанами по поводу фотографирования заполненного бюллетеня на предстоящих президентских выборах. К Масловскому подошли неизвестные и предложили пройти с ними. По информации правозащитников, сейчас Масловский находится в столичном центре изоляции правонарушителей.

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